Москва19 апрВести.Президент США Дональд Трамп рассчитывает на капитуляцию Ирана, заметил в своем канале в мессенджере MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
По его мнению, вопрос участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах с Ираном является показательным.
Дональд Трамп не отпускает Джей Ди Вэнса в Исламабад. Похоже, вице-президент США, который изначально был против войны с Ираном, показал во время первого тура переговоров в Пакистане конструктив и адекватность. Последовавшее недоумение Ирана по поводу трамповских ультиматумов это косвенно подтверждает. Глава Белого дома же все еще рассчитывает на капитуляцию со стороны Тегерана, которой, конечно, не будетполагает Богданов
Ранее Трамп, говоря о возобновлении переговоров между представителями США и Ирана, отмечал, что в переговорах в Исламабаде примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Позднее журналист телеканала CNN Элейна Трин на своей странице в соцсети X уточнила, что в Пакистан все же поедет и Вэнс.