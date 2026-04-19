Богданов: Трамп не отпустил Вэнса в Исламабад, потому что ждет капитуляции Ирана

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп рассчитывает на капитуляцию Ирана, заметил в своем канале в мессенджере MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его мнению, вопрос участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах с Ираном является показательным.

Дональд Трамп не отпускает Джей Ди Вэнса в Исламабад. Похоже, вице-президент США, который изначально был против войны с Ираном, показал во время первого тура переговоров в Пакистане конструктив и адекватность. Последовавшее недоумение Ирана по поводу трамповских ультиматумов это косвенно подтверждает. Глава Белого дома же все еще рассчитывает на капитуляцию со стороны Тегерана, которой, конечно, не будет полагает Богданов

Ранее Трамп, говоря о возобновлении переговоров между представителями США и Ирана, отмечал, что в переговорах в Исламабаде примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Позднее журналист телеканала CNN Элейна Трин на своей странице в соцсети X уточнила, что в Пакистан все же поедет и Вэнс.