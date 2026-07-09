Москва9 июлВести.Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне. Об этом сообщили в МВД королевства.
Жителей страны попросили укрыться в безопасных местах.
Прозвучала сирена. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное местоговорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети Х
Ранее Соединенные Штаты ударили по территории Ирана. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, были нанесены удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), позициям противокорабельных ракет и прибрежным радарам.
Отмечается, что новая атака была "шире по своему масштабу". В Центральном командовании ВС США добавили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".
Тегеран в ответ пообещал в ближайшее время провести масштабную атаку на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.