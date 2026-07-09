В Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги В Бахрейне объявили воздушную тревогу

Москва9 июл Вести.Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне. Об этом сообщили в МВД королевства.

Жителей страны попросили укрыться в безопасных местах.

Прозвучала сирена. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети Х

Ранее Соединенные Штаты ударили по территории Ирана. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, были нанесены удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), позициям противокорабельных ракет и прибрежным радарам.

Отмечается, что новая атака была "шире по своему масштабу". В Центральном командовании ВС США добавили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

Тегеран в ответ пообещал в ближайшее время провести масштабную атаку на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.