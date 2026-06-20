Москва20 июн Вести.Исторический прецедент демонстрирует, что дипломатические инициативы крайне редко достигают целей, которые оказались недостижимы посредством военных действий. Так, оппоненты американо-иранского меморандума фактически подталкивают США к дальнейшей войне с Ираном. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

Он считает, что пора признать: ни США, ни другие страны не смогут помешать Ирану закрыть Ормузский пролив. Иран обладает огромным количеством дронов и ракет, что делает его побережье практически неприступным для сил вторжения. Следовательно, единственным путем к миру было подписание меморандума между США и Ираном.

Крайне редко удается получить в ходе переговоров то, что не удалось достичь военным путем. Поэтому те, кто критикуют [президента США Дональда] Трампа за этот меморандум, по сути призывают США продолжить войну, чтобы силой добиться целей, которых до сих пор достичь не удалось. Но не мы, никто другой не способны помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив. Нам это не под силу. У Ирана слишком много беспилотников и ракет, а иранское побережье представляет собой сложнейшую задачу для сил вторжения. Нет сомнений, что Иран сохранит способность наносить серьезный ущерб транспортному сообщению и нефтедобыче в регионе. И этот ущерб будет крайне болезненным и для мировой экономики, и для экономики США. И мы ничего не можем с этим сделать. Следовательно, меморандум учитывает эти обстоятельства и признает реальность заявил Джордж Биби

Ранее США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ из 14 пунктов предоставил телеканалу CNN высокопоставленный представитель американской администрации. Как отмечается, соглашение получило название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и Соединенные Штаты утвердили меморандум о взаимопонимании, обе стороны подписали его.