Стармер объявил о мерах поддержки британцев на фоне конфликта США с Ираном

Москва6 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил комплекс мер, направленных на поддержку граждан, столкнувшихся с ростом стоимости жизни из-за последствий конфликта в Иране.

Соответствующее заявление распространила канцелярия главы кабмина.

В условиях международной нестабильности власти сосредоточились на ключевых внутриполитических приоритетах — снижении текущих расходов граждан и укреплении устойчивости к будущим кризисам

Одной из ключевых инициатив стала отмена ограничений на детские пособия, действовавших с 2017 года. Ранее государственная помощь предоставлялась только на первых двух детей, что долгое время вызывало дискуссии, говорится в материале агентства.

По данным Даунинг-стрит, принятое решение "поможет вывести 450 тысяч детей из состояния бедности". Среди других мер — расширение поддержки пенсионеров для компенсации растущих расходов, а также усовершенствование правовых гарантий для работников.

Конфликт в Иране также оказал влияние на рост стоимости топлива в Великобритании. В марте средняя стоимость бензина увеличилась на 0,2 фунта (0,3 доллара) и достигла 1,53 фунта (2,02 доллара) за литр, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Цены на дизельное топливо выросли еще сильнее — на 0,4 фунта (0,5 доллара), до 1,83 фунта (2,41 доллара) за литр.

Ранее стало известно об опасениях премьер-министр Италии Джорджи Мелони возможным дефицитом энергоресурсов в стране в случае продолжения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

2 апреля издание Politico сообщило, что стоимость авиационного керосина в странах Европы установила исторический максимум, превысив отметку в 1,9 тысячи долларов за тонну.