Два монтера пути погибли и два тяжело пострадали на железной дороге в Якутии

Два монтера пути погибли на железной дороге в Якутии, возбуждено дело Два монтера пути погибли и два тяжело пострадали на железной дороге в Якутии

Москва4 июн Вести.В Якутии на железной дороге погибли двое работников коммерческой транспортной организации, еще двое получили тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП произошло 4 июня, в четверг, на 317-м километре частной линии Улак – Эльга в нечетной горловине станции Ундыткан.

Локомотивом ТЭМ-200 под управлением машиниста был совершен наезд на четырех работников коммерческой транспортной организации. В результате произошедшего два монтера пути от полученных травм скончались на месте происшествия, двое – госпитализированы в медицинское учреждение с тяжкими травмами говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что к трагедии привело нарушение требований охраны труда в зоне движения состава.