Москва4 июнВести.В Якутии на железной дороге погибли двое работников коммерческой транспортной организации, еще двое получили тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
ЧП произошло 4 июня, в четверг, на 317-м километре частной линии Улак – Эльга в нечетной горловине станции Ундыткан.
Локомотивом ТЭМ-200 под управлением машиниста был совершен наезд на четырех работников коммерческой транспортной организации. В результате произошедшего два монтера пути от полученных травм скончались на месте происшествия, двое – госпитализированы в медицинское учреждение с тяжкими травмамиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что к трагедии привело нарушение требований охраны труда в зоне движения состава.