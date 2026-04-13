Москва13 апр Вести.Пермский бизнесмен Александр Кононюк, который якобы насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, отказался отвечать на вопросы журналиста ИС "Вести" и напал на него.

Смертельное ДТП произошло летом 2025 года. Кононюк, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте.

По словам жителей Чернушинского района, где произошло ДТП, бизнесмен владеет крупным строительным магазином, а также кафе и тренажерным залом, около которого журналист ИС "Вести" хотел взять комментарий у предполагаемого виновника аварии. Бизнесмен пытался силой выставить съемочную группу за порог и едва не ударил дверью корреспондента.

На хамское поведение Кононюка обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил доложить о результатах процессуальной проверки по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования аварии, в которой погибла многодетная мать.

В отношении пермского бизнесмена Александра Кононюка возбуждено уголовное дело.