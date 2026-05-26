Школьница погибла на пляже в Чайковском из-за упавшего дерева

Москва26 мая Вести.В городе Чайковский Пермского края на территории городского пляжа, расположенного на берегу реки Сайгатка, дерево упало на 7-летнего ребенка. Девочка погибла. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

Отмечается, что трагедия произошла в условиях сильного ветра – по данным синоптиков, порывы ветра в регионе сегодня достигают 22 метров в секунду. Такой шквал способен ломать деревья.