Москва26 маяВести.В городе Чайковский Пермского края на территории городского пляжа, расположенного на берегу реки Сайгатка, дерево упало на 7-летнего ребенка. Девочка погибла. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.
7-летняя девочка погибла на пляже в Пермском крае… На подростка упало дерево прямо на территории городского пляжа в Чайковскомговорится в публикации
Отмечается, что трагедия произошла в условиях сильного ветра – по данным синоптиков, порывы ветра в регионе сегодня достигают 22 метров в секунду. Такой шквал способен ломать деревья.