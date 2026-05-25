Суд в Приморье вынес приговор бабушке за гибель внука, катавшегося на тюбинге

Москва25 мая Вести.Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, внук которой погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева.

Жительница Владивостока признана виновной в причинении смерти ребенку по неосторожности… Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев сказала Оленева

ЧП произошло 31 января на улице Карьерная. Во время катания с горы на тюбинге 5-летний ребенок столкнулся с деревом, получил серьезную травму головы и скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.