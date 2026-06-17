В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, через шею которой насквозь прошла ветка

В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, шею которой насквозь пронзила ветка В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, через шею которой насквозь прошла ветка

Москва17 июн Вести.В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которая упала с гаража, в результате чего через ее шею насквозь прошла 14-сантиметровая ветка. Об этом сообщило ГБУ Ростовской области "Областная детская клиническая больница".

После падения с гаража и получения травмы ребенка доставили в больницу. Девочка находилась в сознании и дышала самостоятельно.

С первых минут было ясно: предстоит экстренная операция… [СКТ-исследование] показало, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, они – в нескольких миллиметрах от ветки. Чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода… ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода приводит медучреждение слова лечащего врача пострадавшей Антона Штарева

Благодаря профессионализму хирургов Антона Штарева, Алексея Романеева и анестезиолога Вячеслава Васильева ветку удалось аккуратно извлечь, не задев предлежащие органы. Во время операции была выполнена хирургическая обработка раны, удалено инородное тело, однако, также было выявлено незначительное ранение поднижнечелюстной слюнной железы, которая была ушита.

Мягкие ткани не воспалились, благодаря чему заживление раны прошло без осложнений.

Юной пациентке предстоит реабилитации: физиолечение и консервативная терапия, минимизирующая развитие рубца.