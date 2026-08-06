В Нальчике ливень затопил машины во дворах на улице Ватутина

В Нальчике из-за сильного дождя затопило припаркованные машины В Нальчике ливень затопил машины во дворах на улице Ватутина

Москва6 авг Вести.В Нальчике во дворе дома на улице Ватутина припаркованные машины ушли в воду по капот, передает ИС "Вести".

5 августа в городе прошли сильные ливни. За сутки в столице Кабардино-Балкарии выпало 37 миллиметров осадков. Причем значительная часть - за очень короткое время. Ливневая канализация на некоторых участках не смогла отвести большое количество воды.

Накануне глава республики Казбек Коков в своих социальных сетях сообщил, что после сильного дождя в ряде районов республики инфраструктура работает штатно, движение транспорта не нарушено, пострадавших нет.

После сегодняшнего сильного дождя, прошедшего в некоторых районах республики, пострадавших нет, работа систем жизнеобеспечения не нарушена, движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме написал Казбек Коков в мессенджере MAX

По прогнозам синоптиков, сегодня в КБР воздух прогреется до +26 градусов, местами пройдет слабый дождь.