Более двух месячных норм осадков выпало в Москве в апреле Синоптик Леус: во вторник Москва столица осталась с одним погодным рекордом

Москва28 апр Вести.Более двух месячных норм осадков выпало в Москве в апреле, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, с начала апреля выпало 77 мм осадков, или более двух (208%) месячных норм, а ведь еще совсем недавно, 26 апреля, была только одна написал Леус

Он добавил, что во вторник выпало 8 мм осадков. Значит, суточный рекорд устоял.

Ранее Леус рассказал, что последний раз снежный покров в конце апреля в Москве был 35 лет назад.