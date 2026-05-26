Москва26 маяВести.На улице Гагарина в Вологде специалисты полностью устранили дефект на водопроводе. В дома подана вода, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава города Сергей Жестянников.
Вода поступила в 101 дом более чем 13,5 тысячам жителей.
Ремонтные работы завершились вчера в 21.25, после этого был запущен насос на зональной станции. Водоснабжение полностью восстановлено в 01.10отмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах Вологды.