В Вологде устранили последствия аварии на водопроводе

Москва26 мая Вести.На улице Гагарина в Вологде специалисты полностью устранили дефект на водопроводе. В дома подана вода, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава города Сергей Жестянников.

Вода поступила в 101 дом более чем 13,5 тысячам жителей.

Ремонтные работы завершились вчера в 21.25, после этого был запущен насос на зональной станции. Водоснабжение полностью восстановлено в 01.10 отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались 440 домов на 30 улицах Вологды.