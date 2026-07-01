Москва1 июлВести.Жителям домов на 17 улицах и отдыхающим в 11 санаториях Кисловодска дадут воду утром в среду, 1 июля, после ликвидации аварии на канализационном коллекторе, сообщил в своем MAX-канале глава города Евгений Моисеев.
В связи с аварийной ситуацией на канализационном коллекторе на улице Тюленева до 07.00 первого июля будет ограничена подача воды в дома по улицам и санаториямнаписал градоначальник
Он уточнил, что без воды остаются в настоящее время дома на 17 улицах и отдыхающие 11 санаториев.
Ранее глава города сообщал, что из-за засора центрального канализационного коллектора в Кисловодске подтопило около 10 домовладений.