Дома и санатории остались без воды из-за аварии на коллекторе в Кисловодске

Воду в дома Кисловодска вернут утром после ликвидации аварии на коллекторе Дома и санатории остались без воды из-за аварии на коллекторе в Кисловодске

Москва1 июл Вести.Жителям домов на 17 улицах и отдыхающим в 11 санаториях Кисловодска дадут воду утром в среду, 1 июля, после ликвидации аварии на канализационном коллекторе, сообщил в своем MAX-канале глава города Евгений Моисеев.

В связи с аварийной ситуацией на канализационном коллекторе на улице Тюленева до 07.00 первого июля будет ограничена подача воды в дома по улицам и санаториям написал градоначальник

Он уточнил, что без воды остаются в настоящее время дома на 17 улицах и отдыхающие 11 санаториев.

Ранее глава города сообщал, что из-за засора центрального канализационного коллектора в Кисловодске подтопило около 10 домовладений.