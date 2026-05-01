Москва1 маяВести.В Ижевске 1 мая около полудня произошло возгорание в 6-этажном доме на улице Архитектора Берша, сообщает МЧС Удмуртии.
Когда на место ЧП приехали огнеборцы, происходило горение на балконе, пламя распространялось на верхние этажи, а люди из окон просили о помощи. Сотрудникам МЧС удалось спасти 8 человек, в том числе 2 детей.
Эвакуировано 20 человек. … По данным медиков, за помощью обратились 7 человек, из них 2 ребенка (3 и 15 лет)говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
По предварительным данным, они получили легкое отравление продуктами горения. Как рассказала дознаватель МЧС Татьяна Логинова, четверо, в том числе 15-летний ребенок, от госпитализации отказались.
Причина пожара устанавливается, в том числе, с привлечением сотрудников испытательной пожарной лаборатории.