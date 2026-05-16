Москва16 мая Вести.Общая площадь пожара на производственной площадке в Набережных Челнах составила более 10 800 квадратных метров. Об этом прокуратура Татарстана сообщила в MAX.

Помимо открытой территории, на которой находилась полимерная продукция, горело здание площадью 4 500 квадратных метров.

Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6 375 кв. м, здание площадью 4 500 кв. м. Общая площадь пожара – 10 875 кв. м говорится в сообщении прокуратуры

По данным ведомства, причиной инцидента стало самовозгорание полимерной продукции.

Ранее сообщалось, что пожар в Набережных Челнах локализован. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.