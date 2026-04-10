В Москве школьник обстрелял окна поезда метро из пневматического пистолета

Москва10 апр Вести.В Москве ученик 7-го класса обстрелял из пневматики окна поезда метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате стекла получили повреждения. Личность несовершеннолетнего быстро установили.

Задержали учащегося 7-го класса общеобразовательной школы. Подросток сознался, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда написала Волк в мессенджере MAX

Правоохранители доставили подростка в отдел полиции, с ним провели беседу. В ходе проверки стало известно, что в поле зрения силовиков он уже попадал, когда "катался" снаружи пассажирского автобуса.

Отца школьника привлекли к административной ответственности, ребенка поставили на учет в отделе ПДН.