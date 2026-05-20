Поддубный о пуске ракет Minuteman III в США: проверяют, не заржавели ли

Москва20 мая Вести.Проверяют, не заржавели ли. Так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный прокомментировал сообщение США об учебном пуске баллистической ракеты Minuteman III без боевого снаряда.

Военкор напомнил, что ракеты входят в состав ядерной триады США с 1960-х годов. Также Поддубный напомнил, что модернизация наземной компоненты стратегических сил ядерного сдерживания в США буксует.

По плану перспективная межконтинентальная МБР Sentinel должна встать на боевое дежурство в 2030, но в Вашингтоне признают – это уже вряд ли. Слишком дорогой проект – $150 млрд. Пока же, старички Minuteman III единственный у США тип стратегических баллистических ракет наземного базирования, которые периодически и проходят проверку - не заржавели ли отметил Евгений Поддубный

Ранее пресс-служба базы Вандерберг Космических сил США сообщила, что учебный пуск был запланирован много лет назад и не является реакцией на события в мире. Он служит комплексным эксплуатационным испытанием, предназначенным для оценки как самой системы вооружения, так и обслуживающего ее персонала в строго контролируемых тестовых условиях.