Москва20 маяВести.Проверяют, не заржавели ли. Так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный прокомментировал сообщение США об учебном пуске баллистической ракеты Minuteman III без боевого снаряда.
Военкор напомнил, что ракеты входят в состав ядерной триады США с 1960-х годов. Также Поддубный напомнил, что модернизация наземной компоненты стратегических сил ядерного сдерживания в США буксует.
По плану перспективная межконтинентальная МБР Sentinel должна встать на боевое дежурство в 2030, но в Вашингтоне признают – это уже вряд ли. Слишком дорогой проект – $150 млрд. Пока же, старички Minuteman III единственный у США тип стратегических баллистических ракет наземного базирования, которые периодически и проходят проверку - не заржавели лиотметил Евгений Поддубный
Ранее пресс-служба базы Вандерберг Космических сил США сообщила, что учебный пуск был запланирован много лет назад и не является реакцией на события в мире. Он служит комплексным эксплуатационным испытанием, предназначенным для оценки как самой системы вооружения, так и обслуживающего ее персонала в строго контролируемых тестовых условиях.