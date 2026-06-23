Москва23 июнВести.Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу не создает предпосылок для переговоров между сторонами.
По словам российского лидера, подобные обращения не способствуют снижению напряженности и не формируют условий для прямого диалога.
Нет, такие обращения не создают предпосылок [к переговорам]. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциалсказал Путин
Глава государства отметил, что украинская сторона регулярно заявляет о желании провести личную встречу на высшем уровне. Однако такие инициативы противоречат последующим действиям Киева.
Комментируя обращение Зеленского, Путин также напомнил о недавнем ударе по Старобельску, задавшись вопросом о том, насколько подобные события соответствуют заявлениям о стремлении к переговорам.