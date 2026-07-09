Песков объяснил, к чему обязывают Россию агрессивные действия НАТО Песков: провозглашение кого-то противником фактически есть агрессивное действие

Москва9 июл Вести.Провозглашение кого-либо противником фактически является проявлением агрессивной политики. Так в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал определение Североатлантическим альянсом России как противника.

Песков подчеркнул, что НАТО создавался как инструмент конфронтации. Сначала своим противником альянс обозначал СССР, потом это место заняла Россия.

Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое – по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие сказал пресс-секретарь президента

Участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.