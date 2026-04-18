"Пришли, схватили и ушли": Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками

Москва18 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и некоторые другие европейские лидеры – временщики, основой политикой которых является принцип "пришли, схватили и ушли", основанный на личной выгоде. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.

У вас на Западе, и в этом ваша беда, и (президента Франции Эммануэля) Макрона, и (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, и так далее - они временщики: пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики сказал Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что они не думают о народе Франции, Германии, и в этом их проблема, считает .

Говоря о президенте США Дональде Трампе, белорусский лидер отметил, что он тоже является временщиком, а за четыре года своего второго срока он ничего не сможет сделать.

Лукашенко отметил, что раньше Запад учил Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан и другие страны, но сегодня, убежден белорусский лидер, Запад должен приезжать и учиться и делать соответствующие выводы.

Учиться и делать выводы они не хотят констатировал президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Штаты не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией с помощью оружия. Он предложил Вашингтону поучиться демократии у Минска.