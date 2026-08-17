Оперштаб Краснодарского края сообщил об усложнении ситуации с топливом

На Кубани усложнилась ситуация с топливом, не работают 120 АЗС Оперштаб Краснодарского края сообщил об усложнении ситуации с топливом

Москва17 авг Вести.В последние две недели ситуация с топливом в Краснодарском крае обострилась, сообщает региональный оперштаб.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, последние две недели ситуация усложнилась, на Кубани не работают 120 автозаправок отмечается в публикации штаба в мессенджере MAX

На данный момент в крае работают более 920 АЗС. На них для помощи водителям и поддержания порядка дежурят волонтеры и казаки.

Действует ограничение на отпуск топлива на один автомобиль, продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

Власти убедительно просят жителей и гостей региона не закупать топливо впрок.

Минэнерго РФ занимается изменением логистических цепочек поставок топлива в регионы. В Краснодарском крае действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения во главе с заместителем губернатора Евгением Пергуном.