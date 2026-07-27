Лимит продажи топлива в Саратовской области увеличили до 40 литров

В Саратовской области увеличили лимит продажи топлива Лимит продажи топлива в Саратовской области увеличили до 40 литров

Москва27 июл Вести.В Саратовской области увеличили лимит продажи бензина физическим лицам с 30 до 40 литров. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что с такой инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин.

Оперативным штабом региона принято решение об увеличении лимита продажи бензина до 40 литров в сутки для физических лиц говорится в сообщении

Ранее Бусаргин заявлял, что ситуация с топливом в регионе постепенно стабилизируется. При этом перед руководителями отраслевых ведомств поставлена задача контролировать бесперебойную поставку топлива для аварийных, экстренных и коммунальных служб, а также наших аграриев.