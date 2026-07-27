Москва27 июлВести.В Саратовской области увеличили лимит продажи бензина физическим лицам с 30 до 40 литров. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что с такой инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин.
Оперативным штабом региона принято решение об увеличении лимита продажи бензина до 40 литров в сутки для физических лицговорится в сообщении
Ранее Бусаргин заявлял, что ситуация с топливом в регионе постепенно стабилизируется. При этом перед руководителями отраслевых ведомств поставлена задача контролировать бесперебойную поставку топлива для аварийных, экстренных и коммунальных служб, а также наших аграриев.