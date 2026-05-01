Губернатор Ленобласти: мы с супругой более 40 лет вместе, но нам не скучно

Глава Ленобласти рассказал, почему им с супругой уже 40 лет не скучно вместе Губернатор Ленобласти: мы с супругой более 40 лет вместе, но нам не скучно

Москва1 мая Вести.Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что он и его супруга Ирина создали семью на пятом курсе вуза и недавно отметили 40-летие совместной жизни. Все это время им не скучно, хотя не обходится и без споров, рассказал Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Супруга губернатора Ирина Дрозденко возглавляет Мультицентр социальной и трудовой интеграции, дома порой не обходится без разговоров и даже споров о работе, отметил глава региона.

Но в споре рождается истина. Мы с супругой живем больше 40 лет, у нас такая крепкая студенческая семья. Мы создали семью на пятом курсе, и с тех пор мы вместе, год назад отметили 40-летие [семейной жизни]. Все время в спорах, но от этого не скучно рассказал Дрозденко

По его словам, во внутрисемейных спорах он и его супруга пытаются найти золотую середину, не стесняясь при этом в случае надобности советоваться с окружающими.

Также Дрозденко рассказал, как в Ленинградской области удалось увеличить число браков и сократить количество разводов.