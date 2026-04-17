Москва17 апр Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание проект областного закона об изменении вида населенного пункта Новоселье в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

В нем городскому поселку Новоселье предлагается придать статус города.

С такой инициативой к губернатору обратился главы муниципального округа "Аннинское городское поселение". В его письме отмечается, что в Новоселье зарегистрировано порядка 12 тысяч жителей, а фактически проживает более 20 тысяч. В поселке ведутся активная жилая застройка и благоустройство, а инфраструктура находится на высоком уровне. И населенный пункт продолжает стремительно развиваться.

Новоселье располагается в 28 километрах от Санкт-Петербурга. По некоторым оценкам, к 2040 году там будет уже 83 тысячи жителей.