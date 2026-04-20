Москва20 апр Вести.Российские мужчины не находятся в кризисе. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".

По ее словам, российским мужчинам есть над чем поработать – им нужно меньше лежать на диване и больше заниматься детьми.

Я не думаю, что мужчины в кризисе, может быть, в поиске многие, да, но не в кризисах. И надеюсь, что они тоже услышат наш призыв, хранить семью, рожать больше детей сказала Матвиенко

Ранее спикер Совфеда заявила, что в каждой российской семье должно быть пятеро детей.