Кремль: у Путина 29 апреля состоятся переговоры с президентом Республики Конго

У Путина 29 апреля состоятся переговоры с президентом Республики Конго Кремль: у Путина 29 апреля состоятся переговоры с президентом Республики Конго

Москва28 апр Вести.Российский президент Владимир Путин в среду, 29 апреля, проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Как уточняется, лидер Республики Конго посетит Россию с государственным визитом.

Состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сказано в материале

Согласно этой информации, стороны собираются обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития двусторонних связей. Кроме того, запланирован обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

В 2024 году глава российского государства во время переговоров с Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета за большой вклад в развитие отношений между странами.