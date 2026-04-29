Москва29 апрВести.Во время двусторонних переговоров в Кремле произошел небольшой инцидент. У президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо со стола случайно упали документы.
Конголезский лидер, потянувшись за наушниками, задел рукой лежащую перед ним на столе стопку бумаг, после чего несколько листов упало на пол. Владимир Путин успокоил коллегу.
Да ничего, it's okсказал Владимир Путин президенту Республики Конго
Потом российский лидер помог Дени Сассу-Нгессо разобраться с наушниками, показав, как правильно их надеть.
Президент Республики Конго прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным 29 апреля. Стороны собираются обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития двусторонних связей, планируется подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики, также запланирован обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.