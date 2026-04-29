Владимир Путин разрядил обстановку, когда у президента Конго упали бумаги

Путин помог президенту Конго разобраться с упавшими бумагами и наушниками Владимир Путин разрядил обстановку, когда у президента Конго упали бумаги

Москва29 апр Вести.Во время двусторонних переговоров в Кремле произошел небольшой инцидент. У президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо со стола случайно упали документы.

Конголезский лидер, потянувшись за наушниками, задел рукой лежащую перед ним на столе стопку бумаг, после чего несколько листов упало на пол. Владимир Путин успокоил коллегу.

Да ничего, it's ok сказал Владимир Путин президенту Республики Конго

Потом российский лидер помог Дени Сассу-Нгессо разобраться с наушниками, показав, как правильно их надеть.

Президент Республики Конго прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным 29 апреля. Стороны собираются обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития двусторонних связей, планируется подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики, также запланирован обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.