Москва15 июн Вести.Евросоюз ввел санкции против Генпрокурора России Александра Гуцана, сообщается в постановлении Совета ЕС.

В документе уточняется, что санкции введены из-за того, что Гуцан поддержал иск о признании американского юрлица "Фонда борьбы с коррупцией" (экстремистская организация, которая запрещена в России) террористической организацией.

Александр Гуцан несет ответственность за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека, подавление гражданского общества и демократической оппозиции, а также за деятельность, серьезно подрывающую демократию и верховенство права в России говорится в постановлении

15 июня ЕС включил в черный список более 80 физических лиц и организаций из России.