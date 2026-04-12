Москва12 апр Вести.Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании в стране Франсиску Педрос Карретеро из-за сожжения чучела израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в испанском городе Эль-Бурго. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

Как утверждают в ведомстве, "ужасающая антисемитская ненависть" является результатом "систематического подстрекательства" со стороны испанского правительства во главе с Педро Санчесом.

Вместе с тем испанский МИД отверг обвинения израильской стороны, подчеркнув, что Мадрид привержен борьбе с антисемитизмом.

Ранее стало известно, что в испанском городе Эль-Бурго подожгли чучело Нетаньяху, после этого раздались хлопки, и фигура разлетелась на куски.