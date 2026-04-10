10 апр
Вести.
На территории нефтеперерабатывающего заводе (НПЗ) Olmeca Dos Bocas на юго-востоке Мексики вспыхнул пожар.
Об этом сообщает аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на пресс-службу нефтяной госкомпании Petroleos Mexicanos.
Возгорание произошло на складе нефтяного кокса. По словам очевидцев, за несколько километров от завода виден столб черного густого дыма.
В ликвидации пожара задействованы все экстренные службы региона.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Предприятие расположено в штате Тобаско, ближайший город – Параисо с населением около 100 тысяч человек.
Ранее пожар возник на НПЗ американской компании Valero в Порт-Артуре в штате Техас.