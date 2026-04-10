В Мексике на нефтеперерабатывающем заводе Dos Bocas произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике произошел пожар

Москва10 апр Вести.



На территории нефтеперерабатывающего заводе (НПЗ) Olmeca Dos Bocas на юго-востоке Мексики вспыхнул пожар.

Об этом сообщает аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на пресс-службу нефтяной госкомпании Petroleos Mexicanos.

Возгорание произошло на складе нефтяного кокса. По словам очевидцев, за несколько километров от завода виден столб черного густого дыма.

В ликвидации пожара задействованы все экстренные службы региона.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Предприятие расположено в штате Тобаско, ближайший город – Параисо с населением около 100 тысяч человек.

Ранее пожар возник на НПЗ американской компании Valero в Порт-Артуре в штате Техас.