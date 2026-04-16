Москва16 апрВести.Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вблизи австралийского города Джилонг в штате Виктория. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечается, никто не пострадал.
Крупный нефтеперерабатывающий завод в Джилонге, который обеспечивает половину топлива штата Виктория и 10% всей страны, загорелсяговорится в материале
Мэр Джилонга Стретч Контель назвал пожар "беспрецедентым" по масштабу. По его словам, в настоящее время пожарные борются с огнем, угрозы для населения нет.
Ранее пожар произошел на НПЗ в Мексике.