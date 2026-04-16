Мощный пожар произошел на НПЗ в Австралии

Москва16 апр Вести.Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вблизи австралийского города Джилонг в штате Виктория. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, никто не пострадал.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Джилонге, который обеспечивает половину топлива штата Виктория и 10% всей страны, загорелся говорится в материале

Мэр Джилонга Стретч Контель назвал пожар "беспрецедентым" по масштабу. По его словам, в настоящее время пожарные борются с огнем, угрозы для населения нет.

