Москва16 апрВести.Пожар на одном из двух работающих в Австралии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) скажется на производстве бензина и авиационного топлива, заявил министр энергетики Австралии Крис Боуэн в эфире телеканала 9News.
Мощности линий, производящих авиационное топливо и дизель, уже существенно снижены, отметил министр.
Ситуация [пожар] скажется на объемах производства. Наибольшее беспокойство вызывает положение линий по производству бензинауточнил Боуэн
Пожар возник на крупном НПЗ в Джилонге, который покрывает 50% спроса на топливо в штате Виктория и 10% регионов страны. Мэр Джилонга Стретч Контель назвал пожар "беспрецедентным" по масштабу.