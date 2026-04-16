Производство бензина и авиатоплива в Австралии снизится после пожара на НПЗ

Москва16 апр Вести.Пожар на одном из двух работающих в Австралии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) скажется на производстве бензина и авиационного топлива, заявил министр энергетики Австралии Крис Боуэн в эфире телеканала 9News.

Мощности линий, производящих авиационное топливо и дизель, уже существенно снижены, отметил министр.

Ситуация [пожар] скажется на объемах производства. Наибольшее беспокойство вызывает положение линий по производству бензина уточнил Боуэн

Пожар возник на крупном НПЗ в Джилонге, который покрывает 50% спроса на топливо в штате Виктория и 10% регионов страны. Мэр Джилонга Стретч Контель назвал пожар "беспрецедентным" по масштабу.