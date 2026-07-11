Москва11 июл Вести.Политические вмешательства в футбол случались всегда и их было трудно доказать. Об этом рассказал ИС "Вести" спортивный комментатор ОККО Алексей Дурново.

По его словам, футбол менее политизирован, чем Олимпийские игры, потому что в нем не сталкиваются США, Россия и Китай напрямую. Однако политические скандалы в футболе бывали, но в большинстве случаев скрытыми.

Вмешательства политические в футбол бывали более или менее всегда. Просто это не так ярко в футболе, как в случае с Олимпийскими играми. Отчасти потому, что футбол действительно сильно меньше политизирован. Мне сложно сказать, почему так футболу повезло, но, наверное, потому что в целом амбиции главных мировых сил в футболе значительно меньше, чем в Олимпийских играх, потому что там летние Олимпийские игры – это то место, где США, Россия и Китай прямо лбами сталкиваются. Вот медальный зачет – это прямо вот столкновение лбами. Все-таки в футболе и США, и Россия, и Китай такой роли как в МОК (Международный олимпийский комитет) не играют, здесь другие главные центры. Поэтому футбол менее политизирован, более-менее спокойно живет, политические скандалы бывают, но редко. Другое дело, что, конечно, и футбол тоже в политических целях использовался, и футбол тоже использовали и для пиара, и давление тоже было пояснил Дурново

Особое внимание спортивный комментатор уделил случаю с отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана, получившего красную карточку в матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026. По мнению Дурново, звонок американского лидера Дональда Трампа главе FIFA Джанни Инфантино с просьбой отменить красную карточку Балогана стал первым в истории подобным политическим вмешательством в футбол.

Ранее сообщалось, что FIFA оштрафовала игрока сборной США Балогана на $40 тысяч. Как отмечается, половину штрафа покроет Федерация футбола США.