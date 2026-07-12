Москва12 июл Вести.Отмена красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на ЧМ-2026 является уникальным прецедентом в мировом футболе и открывает "ящик Пандоры" в истории мирового футбола.

Об этом ИС "Вести" заявил спортивный комментатор OKKO Алексей Дурново.

Эксперт отметил, что отмена красной карточки – принципиально другой процесс, который мог бы привести даже к переигровке матча.

Отмена – это было бы сразу, там можно вплоть до переигровки тогда все сделать. Если отменяется красная карточка, то там это совсем другой процесс. Здесь именно отложенное наказание. Действительно есть пункт в регламенте FIFA, который позволяет такие вещи делать. Больше того, это даже иногда применялось, но совершенно в других ситуациях … Вот, чтобы отложить прямую красную карточку во время чемпионате мира и просто ее куда-то сдвинуть и заменить то ли испытательным сроком, то ли пропуском какой-то другой игры, которая непонятно, когда будет, такого еще не происходило. То есть так это правило еще не применялось. Это действительно создает совершенно уникальный прецедент и, в общем, открывает ящик Пандоры большой пояснил Дурново

Футбольный комментатор отметил, что в истории футбола был случай, связанный со сборной Перу и ее лидером Паоло Герреро. Это случилось 8 лет назад на Чемпионате мира 2018 в России. Тогда Герреро получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и мог пропустить чемпионат, но FIFA разрешила ему сыграть на турнире, отложив отбытие наказания на послечемпионатный период. Это решение было до Чемпионата мира, а в случае с Балоганом оно произошло в матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала мирового первенства.

Ранее Балоган заявил, что не причастен к снятию дисквалификации. Но спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил закономерность в действиях ФИФА.