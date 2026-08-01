Москва1 авг Вести.В испанском акценте главы Госдепартамента США Марко Рубио нет души. Об этом в комментарии Сергею Брилёву для ИС "Вести" заявила проректор Гаванского университета Элиса Кабрера.

Таким образом она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Рубио лучше всех понимает кубинцев и говорит на безупречном испанском языке.

По мнению проректора, это не так, поскольку госсекретарь не является уроженцем Острова Свободы, а в свою испанскую речь американский политик не вкладывает душу.

Тот, кто не родился на Кубе, не может называться кубинцем. Я рискну сказать, что то из того, что я слышала, не очень-то и внимательно, у него акцент без души подчеркнула Кабрера

Сотрудница кубинского МИД Пилар Гонсалес Рамос, в свою очередь, отметила, что госсекретарь США говорит с акцентом, распространенном на Майами. На гаванском радио заявили, что без кубинского акцента Рубио, например, не смог бы у них работать.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Рубио - один из главных вдохновителей давления на Кубу.