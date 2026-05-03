Госсекретарь США Марко Рубио стал диджеем на семейной свадьбе Госсекретарь США Марко Рубио выступил в качестве диджея на свадьбе

Москва3 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на семейной свадьбе. Видео в соцсеть X выложил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.

Марко Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он в деле сегодня вечером на семейной свадьбе подписал ролик Скавино

На видео Марко Рубио стоит за диджейским пультом и прижимает к уху наушник. Рядом с ним другой мужчина, предположительно, нанятый диджей, который показывает госсекретарю США что-то на ноутбуке. В конце ролика Рубио уже один танцует за диджейским пультом.

По данным газеты New York Post, свадьба была у одного из членов семьи Скавино. Издание иронизирует, что Рубико к своему длинному списку обязанностей добавил еще одну – свадебный диджей.

В статье отмечается, что Марко Рубио часто называют "министром всего", поскольку он занимает множество должностей в администрации Дональда Трампа.

Сам президент США часто выступает в качестве диджея на своих вечеринках в Мар-а-Лаго.