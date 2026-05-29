Москва29 мая Вести.Российская Федерация намерена последовательно продолжать специальную военную операцию, пока все угрозы национальной безопасности, генерируемые с территории Украины, не будут полностью нейтрализованы.

Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, чьи слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжат реализацию поставленных целей по демилитаризации и денацификации Украины до тех пор, пока не будет достигнуто полное устранение факторов, ставящих под удар безопасность России.

По словам Небензи, именно ликвидация данных угроз является ключевым условием для завершения текущего военного конфликта.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинского теракта погиб 21 человек, еще 44 пострадали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию ударов по мирным жителям в Старобельске.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала такую реакцию в ОНН принципиально важным сигналом.

25 мая МИД РФ заявил, что украинская атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы, в связи с чем российские военные приступают к нанесению последовательных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.