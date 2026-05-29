Песков: Ереван должен сближаться с ЕС за свой счет, а не за счет России и ЕАЭС

Песков: Армения должна сближаться с ЕС за свой счет, а не за счет РФ и ЕАЭС Песков: Ереван должен сближаться с ЕС за свой счет, а не за счет России и ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Движение в сторону Евросоюза является суверенным правом Армении, однако республика не может и не должна делать это за счет средств стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что Ереван вправе самостоятельно выбирать внешнеполитический курс. Однако, по его словам, сближение с ЕС не должно финансироваться за счет государств - участников ЕАЭС.

Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет сказал он

Ранее сообщалось, что вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил уверенность в дальнейшем развитии евразийской интеграции и подтвердил готовность республики продолжать добросовестную работу в рамках ЕАЭС.