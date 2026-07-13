Москва13 июл Вести.Соединенные Штаты и Израиль смогут разрешить ближневосточный конфликт в свою пользу только применением ядерного оружия, поскольку другие методы не дают никаких результатов. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По словам эксперта, конвенциональные методы не дают результатов, а любая наземная операция обернется для США и Израиля тяжелыми последствиями.

Поскольку все возможные военные варианты за четыре месяца использованы, для того чтобы решить иранскую проблему, это очень грустно, на самом деле, но у Соединенных Штатов и у Израиля остался только один и не самый хороший вариант – это вариант с ядерным оружием. Другого варианта у них нет. Это очевидно, конвенциальным оружием решить эту проблему нельзя, поскольку любая наземная операция обернется очень тяжелыми последствиями для Соединенных Штатов и для Израиля прежде всего. Но вот насколько они готовы согласиться на этот вариант, сказать пока очень сложно, и будет ли он вообще рассматриваться сказал Хачатурян

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Исламской Республики Иран.