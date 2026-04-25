Эксперт Уайтон: одним из сценариев может стать удар США по Ирану ядерным оружием

Американский эксперт Уайтон рассказал о вероятности удара ЯО по иранскому Куму Эксперт Уайтон: одним из сценариев может стать удар США по Ирану ядерным оружием

Москва25 апр Вести.При самом негативном сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке, в США могут задуматься о применения ядерного оружия против Ирана. Об этом заявил старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов Кристофер Уайтон в интервью для ИС "Вести".

По его мнению, если Вашингтон примет подобное решение, то целью может стать город Кум, расположенный в 140 км к югу от Тегерана.

Я допускаю возможность использования ядерного оружия против части Ирана, крайне важного для исламской революции, политического ислама города Кум. Я не говорю, конечно, о ковровых бомбардировках крупных мегаполисов вроде Тегерана заявил Уайтон

Он также считает, что страны, желающие получить ядерное оружие для обеспечения своей безопасности, заблуждаются.

На самом деле вы становитесь гораздо уязвимее, фактически можете ввергнуть свою страну в ядерную войну, заполучив ядерное оружие полагает эксперт

Между тем президент США Дональд Трамп исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте с Ираном.

Ранее директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил, что после завершения конфликта с США и Израилем Иран может возобновить свою ядерную программу, которая, возможно, перестанет быть сугубо мирной.