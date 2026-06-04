Москва4 июнВести.В городе Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в сбыте наркотического вещества в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине вменили сбыт полукилограмма кокаина, за что он получил 5 миллионов рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режиманаписано в сообщении ведомства в MAX
Кроме того, также мужчину оштрафовали на 800 000 рублей.