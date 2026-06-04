Суд приговорил жителя Прикамья на 17 лет за сбыт 0,5 кг кокаина

Жителя Прикамья осудили на 17 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере Суд приговорил жителя Прикамья на 17 лет за сбыт 0,5 кг кокаина

Москва4 июн Вести.В городе Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в сбыте наркотического вещества в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине вменили сбыт полукилограмма кокаина, за что он получил 5 миллионов рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима написано в сообщении ведомства в MAX

Кроме того, также мужчину оштрафовали на 800 000 рублей.