На Камчатке задержали трех человек по делу о подделке санитарных свидетельств Трое фигурантов дела о поддельных санитарных документах задержаны на Камчатке

Москва17 апр Вести.Директор коммерческой организации, его подчиненный и начальник инспекции портового контроля задержаны в рамках уголовного дела о подделке санитарных свидетельств и взятке в размере 225 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю в мессенджере MAX.

Следствие считает, что с января 2021 года по апрель 2026 года гендиректор организации и его работник подделывали судовые санитарные свидетельства о праве плавания, проставляя туда отметки территориального органа Роспотребнадзора. Данные подделки они передавали судовладельцам, а данные заносили в информационную систему для незаконного подтверждения права захода и выхода судов из морских портов РФ.

Кроме того, … с сентября 2023 года по декабрь 2025 года 49-летний директор коммерческой организации достиг договоренности с начальником инспекции государственного портового контроля Камчатского филиала ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки" о передаче взятки за … незаконное бездействие, выразившееся в отсутствии задержаний и запретов на выход судов из порта отметили в пресс-службе

За это чиновник получил взятку в размере 225 тысяч рублей.

Преступная деятельность выявлена при взаимодействии сотрудников СК и УФСБ России по Камчатскому краю.

Все трое фигурантов задержаны, гендиректор фирмы и его подчиненный отправлены под домашний арест, вопрос об избрании меры пресечения для чиновника в виде заключения решается.

При обысках у обвиняемых изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе электронные носители информации, денежные средства в размере 165 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.

Расследование продолжается.