Командир элитного батальона ВСУ из-за угроз сбежал в Германию ТАСС: из-за угроз родных пропавших солдат в Германию сбежал комбат ВСУ

Москва23 апр Вести.Родственники пропавших без вести в Сумской области украинских военнослужащих вынудили сбежать в Германию командира элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства РФ.

Отмечается, что комбат в настоящий момент находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне.

Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию заявил собеседник агентства

Также сообщается, что подразделения элитного 53-го отдельного разведывательного батальона утратили боеспособность в Краснопольском районе.

Ранее стало известно, что большинство младшего офицерского состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало после отправки подразделений на позиции под Волчанском.