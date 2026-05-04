Москва4 мая Вести.Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр, ответственный за участок фронта в Харьковской области, отлучился во Львовскую область и перестал выходить на связь.

Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Шныр, ответственный за данный участок фронта, несколько дней назад убыл с командного пункта в лагерь подготовки новобранцев в районе Мерефы (Харьковская область). Однако там он пробыл менее трех часов, экстренно выехав на награждение пенсионера в город Новый Роздол Львовской области, после чего перестал выходить на связь передает агентство

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ используют автомобили скорой помощи для переброски солдат в Сумской район.