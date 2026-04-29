Минобороны: с 7 утра над регионами РФ уничтожено 50 украинских БПЛА

МО сообщило об уничтожении 50 украинских дронов над регионами РФ Минобороны: с 7 утра над регионами РФ уничтожено 50 украинских БПЛА

Москва29 апр Вести.За семь часов 29 апреля над российскими регионами сбито 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

29 апреля с 7​​​.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, а также над территорией Пермского края.

В ночь на 29 апреля силы ПВО обнаружили и ликвидировали 98 украинских беспилотников над российскими регионами.