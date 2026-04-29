Москва29 апрВести.За семь часов 29 апреля над российскими регионами сбито 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
29 апреля с 7.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, а также над территорией Пермского края.
В ночь на 29 апреля силы ПВО обнаружили и ликвидировали 98 украинских беспилотников над российскими регионами.