Захарова указала на вред Черному морю от политики Турции и Болгарии Захарова: Турция и Болгария косвенно способствуют ущербу Черному морю

Москва29 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в среду, что Турция и Болгария, поддерживая Украину в рамках НАТО, косвенно способствуют экологическому ущербу Черному морю.

По ее словам, обе страны, являясь членами альянса, разделяют ответственность за решения о военной и финансовой поддержке Киева, включая поставки вооружений и информационное содействие.

И Турция, и Болгария являются членами НАТО… Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар сказала Захарова, добавив, что речь идет именно об "экологическом ударе" по Черному морю

Ранее из-за пожара после атаки дронов Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. В связи с ситуацией в округе ввели режим ЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков принял решение о подготовке группы водолазов к спуску в районе разлива нефтепродуктов в Черном море.