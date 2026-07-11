Минобороны: ВС РФ могут поражать любые цели на всей территории Украины Минобороны: удары ВС РФ подтвердили возможность поражать цели на всей Украине

Москва11 июл Вести.Успешные удары по двум объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели на всей территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Речь идет об ударах, которые российские военные нанесли 11 июля.

Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины сообщили в Минобороны РФ

11 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Российские силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

В итоге были поражены главные для ВСУ объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, указали в российском военном ведомстве.