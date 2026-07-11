Москва11 июлВести.Российские военные групповым ударом поразили главные для ВСУ объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, информирует Минобороны РФ.
Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по военным объектам Украины, применив высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
Поражены в Одесской области: порт "Черноморск"…, порт "Южный"…, порт "Измаил"говорится в сообщении военного ведомства
Отмечается, что эти порты используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
Так, в порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Порт обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины и является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.
Также поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой порта "Измаил", который является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на р. Дунай.
В порту "Южный" поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.