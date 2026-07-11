Российские войска поразили три главных для ВСУ порта в Одесской области

ВС РФ поразили главные для ВСУ порты "Черноморск", "Измаил", "Южный" близ Одессы Российские войска поразили три главных для ВСУ порта в Одесской области

Москва11 июл Вести.Российские военные групповым ударом поразили главные для ВСУ объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, информирует Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по военным объектам Украины, применив высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Поражены в Одесской области: порт "Черноморск"…, порт "Южный"…, порт "Измаил" говорится в сообщении военного ведомства

Отмечается, что эти порты используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Так, в порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Порт обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины и является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.

Также поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой порта "Измаил", который является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на р. Дунай.

В порту "Южный" поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.