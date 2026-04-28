Москва28 апр Вести.Платформу, создание которой обсуждали в ходе прямого эфира с телеведущей и блогером Викторией Боней, создадут разработчики MAX. Об этом Владимир Соловьёв заявил ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста, реально ли будет создана данная платформа.

Платформу, конечно, создадим. Посмотрим, поговорим с ребятами-разработчиками MAX. То есть важно, чтобы такая платформа появилась. — И чтобы она была доступна для россиян, да, в первую очередь. — Не может быть платформа MAX недоступна для россиян. Это наш национальный мессенджер. Так что, в первую очередь это будет сделано здесь создателями и разработчиками MAX сказал Соловьёв

Ранее Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с Викторией Боней для ИС "Вести" предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи гражданам РФ.