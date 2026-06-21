Маршрут ряда троллейбусов в Петербурге изменен из-за подготовки к "Алым парусам"

Из-за подготовки к "Алым парусам" в Петербурге изменены маршруты троллейбусов Маршрут ряда троллейбусов в Петербурге изменен из-за подготовки к "Алым парусам"

Москва21 июн Вести.В связи с подготовкой к ежегодному празднику выпускников "Алые паруса" введены временные изменения в маршруты нескольких троллейбусов. Информацию разместил канал транспорта Петербурга в MAX.

В связи с подготовкой к проведению праздника "Алые паруса"… временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №№ 1, 7, 10, 11 сообщает "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"

Подробная информация доступна в мессенджере.

Изменения будут действовать в период с 22.40 21.06.2026 до 8.00 22.06.2026.

Ранее сообщалось, что 27 июня во время проведения праздника "Алые паруса" в городе будет ограничена продажа алкоголя.